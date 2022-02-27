Инженер-конструктор Дмитрий Макогон на своем канале в Youtube рассказал, стоит ли прятаться от обстрелов в многоквартирных домах и насколько это безопасно.

Он утверждает, что практически все здания выдержат осколки, поэтому если нет шансов быстро попасть в укрытие типа бомбоубежища, метро или подземного перехода - найдите безопасное место у себя дома, подальше от окон.

Что касается прямого попадания, то тут все зависит от типа здания.

«Все современные здания очень прочные и устойчивые, и расчитаны против лавинообразного обрушения. Особенно это касается высотных ЖК 25 этажей. Там много бетона. Выходите в коридор, лестничные и лифтовых клетки, это ядра жесткости, они способны выдержать мощнейшие удары, да и нет никакого смысла тратить эти мощные снаряды на них. Поэтому спокойно прячьтесь там. Я бы их даже не покидал, в поисках лучшего схрона», - говорит Макогон.

В панельными домами ситуация другая - плиты перекрытия могут превратиться в снаряд и сложится вся секция. Поэтому наиболее безопасным местом станут косяки дверей в несущих стенах. Несущая стена в панельных домах - бетонная и толще 150 мм.

В хрущевках зачастую несущие стены кирпичные, а перекрытие из пустотных панелей. Безопаснее в дверных проемах толстых кирпичных несущих стен.

«Но опять же таки, главная опасность осколки - они дом не обрушат, но вред может нанести. Спрячьтесь от них в комнатах без окон, приготовьте воду и огнетушитель на случай возгорания, не забудьте выключить свет (рубильником). Обычно лучше всего прятаться ванной», - говорит инженер-конструктор.

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