Как сообщает Politeka.net, в Министерстве обороны Украины рассказали о том, как прошли 85 часов обороны страны от нападения российских оккупантов. Также обращение на странице в социальной сети Фейсбук сопроводили кадром с Алексеем Резниковым и Владимиром Зеленским.

«85 часов обороны. Пугать украинцев – бесполезно. Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более.

Необычайно тяжелые часы. Но они пройдут. Послезавтра – уже весна. Украина – победит. Уже побеждает! Враг, пришедший на нашу землю, пойдет в известном направлении. Поэтому мы рекомендуем оккупантам идти домой. Пока не поздно. Держим строй!» - эмоционально также обратился к гражданам Алексей Резников, Министр обороны Украины.

Также сегодня Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и рассказал на странице в социальной сети Фейсбук о первых итогах переговоров.

«Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссии. И он меня заверил в этом. Очевидно, что наши военные воюют не за деньги. А за сегодня, за завтра и очень жестко отвечают за то, что было вчера» - высказался Зеленский.

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