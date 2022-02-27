Надя Дорофеева в слезах обратилась к матерям военных, которых направили воевать с Украиной.

Как передает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева решила высказаться по поводу нападения РФ и Белоруссии, а также обратилась к матерям военных, что отправляют своих сыновей на гибель. Артистка не смогла сдержать слез.

Сначала Дорофеева извинилась за эмоции. Записывая видео из бомбоубежища, она расплакалась.

«Простите меня за эмоции. По-другому эти слова не могу произнести. Пожалуйста прекратите распространять ненависть друг к другу . Давайте вспомним, что мы все ЛЮДИ. Нет ничего дороже жизней. И не важно из какой ты страны» - пишет Надя.

Дорофеева попросила белорусских и российских матерей не пускать сыновей на войну России против Украины:

«Сейчас преступление — не высказываться. Все наши друзья сейчас сидят в бомбоубежищах, им очень страшно. Я умоляю. Белорусских матерей и русских матерей не пускать своих сыновей воевать у нас в Украине. Пожалуйста. Остановите это пожалуйста», — сказала она.

Ранее украинская актриса Ольга Сумская 27 февраля в Instagram написала о смерти матери – 88-летней заслуженной артистки Украины Анны Сумской. Позже она записала в своем Сториз видео, на котором со слезами на глазах рассказала о своей потере.

Напомним, Сумская похвасталась своим отдыхом с мужем Борисюком и дочкой.

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская в роскошном платье-вышиванке показала лицо крупным планом.

Также Politeka писала, что Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет.