Как пишет Politeka.net, Владимир Путин 24 февраля объявил Украине войну, после чего отдал приказ войскам России вторгнуться в украинские земли. ВСУ успешно отбивает атаки врага и не дает зайти в крупнейшие города Украины - Харьков, Мариуполь, Киев. Счет убитых оккупантов пошел на тысячи и защитники Украины записали мотивирующее обращение к народу, которое опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
На кадрах военные передавали привет родным, побратымам по службе из других военных и украинцам.
"Все будет хорошо!", - сказал один из солдат в начале, обращаясь к украинцев.
"Мотивирующее видео от Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вместе к победе", - написано было под видео.
Украинцы поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
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"Родные наши защитники, держитесь! Вы самые лучшие, самые смелые, самые отважные, самые дорогие наши! Молимся о каждом из вас! Слава вам! Слава Украине!", "Спасибо вам, родненькие! Держитесь! Возвращайтесь в живых! Слава Украине!", "Дай Бог вам сил и терпения. Боже защити их всех".
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