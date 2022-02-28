Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Андрей Данилко, который более известный под сценическим образом Верки Сердючки, в прямом эфире телеканала "Киев" высказался о схожести Путина с Гитлером. По словам исполнителя, для полной "пародии" президенту РФ нужно застрелиться в бункере.

"Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь? Если он такая пародистка, Путин – посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!", - сказал Данилко.

Также артист добавил, что в своей знаменитой песне он никогда не пел фразу "Russia goodbye", однако теперь, учитывая нападение России на Украину, всегда будет петь только так. Отметим, что в оригинале эта фразу звучит как: "Dancing Lasha Tumbai".

Напомним, Алла Мазур рассказала об огромных очередях добровольцев, готовых воевать за Украину: "Днюют и ночуют в...".

Как сообщала Politeka, "Я украинский еврей, говорящий по-русски": Муж Дорофеевой не сдержал слезы и обратился к гражданам РФ.

Также Politeka писала, что Потап подбодрил украинцев, иронично высмеяв Лукашенко и Путина: "Это лучшая сказка на ночь...".