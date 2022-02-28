Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский продолжает организовывать оборону страны во время вторжения российских оккупационных войск, которые по приказу Владимира Путина начали военные действия 24 февраля. На пятые сутки войны президент рассказал, что участники АТО и ООС будут освобождены из тюрем, если захотят присоединится к защите Украины.
"Поэтому было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции", - сообщил Зеленский.
Напомним, Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Он меня заверил в этом": Зеленский рассказал, как Лукашенко пообещал не нападать на Украину
Президент Зеленский переговорил с Лукашенко, который угрожал Украине войной: что известно
У Зеленского дали ответ РФ, почему переговоров в Гомеле не будет: "Позиция Украины остается неизменной"
Наталья Могилевская обратилась к украинкам с неожиданным требованием: "К черту эти…"
А еще Politeka сообщала, что оккупанты РФ нанесли удар в районе нефтебазы под Киевом
Также Politeka писала, что присоединение Украины к Евросоюзу: Зеленский сделал заявление