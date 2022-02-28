Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский продолжает организовывать оборону страны во время вторжения российских оккупационных войск, которые по приказу Владимира Путина начали военные действия 24 февраля. На пятые сутки войны президент рассказал, что участники АТО и ООС будут освобождены из тюрем, если захотят присоединится к защите Украины.

"Поэтому было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции", - сообщил Зеленский.

Напомним, Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций

А еще Politeka сообщала, что оккупанты РФ нанесли удар в районе нефтебазы под Киевом

Также Politeka писала, что присоединение Украины к Евросоюзу: Зеленский сделал заявление