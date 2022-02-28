Об этом вечером 28 февраля сообщается на странице Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что с целью введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи замечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.
"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении.
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