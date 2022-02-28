Після завершення переговорів двох делегацій у Києві та Харкові повідомили про настільки сильні вибухи, яких не було до цього, пише Politeka.net.
"Це найпотужніші вибухи в Києві за весь час, повідомляють очевидці!"і" у Харкові щойно прогриміло три потужні вибухи. Йде обстріл", - з'явилися повідомлення в одній з груп.
Пізніше з'явилося відео вибуху в Києві:
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"Черговий злочин путінського режиму. Удар балістичною ракетою Іскандер по Києву. Точне місце і жертви встановлюються", - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в свого Телеграм-каналі.
Також з'явилися кадри з інших кутів.
Обстріл Харкова:
Радник Голови ВП Михайло Подоляк, який був у складі делегації від України на переговорах, підбив підсумки зустрічі в Twitter:
"Переговори важкі. Правда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще дуже необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси», - написав він.
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