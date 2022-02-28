Жителі різних міст продовжують зупиняти техніку окупантів навіть голими руками, в Мережі раз у раз з'являються відповідні кадри.

Мирні, беззбройні жителі селища Сеньківка (Чернігівська область, де знаходиться стик кордонів з РФ і Білоруссю) заблокували колону російської військової техніки. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Інсайдер Україна.

"Дивись, це у нас. Зараз ми тут стоїмо. Можеш показати своїм білорусам. Бачиш? Не дають пройти", - розповіла очевидиця.

Зазначимо, українці зупиняють техніку в різних куточках країни. Так, наприклад, у Дніпрорудному, Запорізькій області. Українці відігнали російські танки, погрожуючи коктейлями Молотова.

А в Бердянську знайшли міну біля мосту і будинків - звичайний українець переніс її в лісопосадку.

Зазначимо, Міноборони у своєму повідомленні попросило блокувати техніку росіян власними силами. Також українців просять знімати окупантів на камери своїх телефонів.



"Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм буде чинити опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі", - йдеться в повідомленні відомства.

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