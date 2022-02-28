Росія планує глушити зв'язок в декількох регіонах. Про це повідомляється Фейсбук-сторінці ООС, передає Politeka.net.
У повідомленні йдеться, що зв'язок буде поганий у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській областях, на Київщині та Донбасі.
Разом з цим можуть здійснюватися і хакерські атаки на українські медіа, а також масові розсилки на номери українців по Вайберу і СМС з повідомленнями про нібито капітуляцію української армії і влади в Києві.
Передбачається, що така інформаційна атака буде проходити в декількох хвилях, і разом з нею буде проходити переміщенні російських військ, що стикаються з народним опором.
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На думку одного експертів, зв'язок можна глушити "точково" на невеликий радіус, і якщо це станеться, то тимчасово.
Рекомендується спілкуватися між собою, і не панікувати.
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