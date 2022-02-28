Украинцев призвали фотографировать и снимать на видео результаты действий страны-агрессора в Украине. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
При этом нельзя указывать точные координаты (улица/переулок, номер дома, сторона дома), где произошел обстрел.
"Это позволяет врагу, отслеживающему чаты и соцсети, корректировать огонь.
☝🏻 Однако результаты обстрелов фиксировать нужно, чтобы весь мир видел преступления россиян в Украине.
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Обнародуя фото:
• Выбирайте только фото, где видно разрушение крупным планом.
• На фотографии не следует фиксировать расположенные рядом дома.
💪🇺🇦Берегите себя и передавайте эту информацию другим! Репосты спасают жизнь!
🇺🇦Все будет Украина! Остановим врага вместе!", - говорится в сообщении.
Отметим, сразу после переговоров делегаций России и Украины усилились обстрелы Киева и Харькова. В Сети обнародовали кадры.
Напомним, сильные обстрелы Киева и Харькова начались сразу после переговоров с РФ, кадры
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