Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода, которая уехала после начала аннексии Крыма уехала из Украины, живя в России и Европе, обратилась к своим подписчикам-россиянам, записав видео, которое опубликовала в Инстаграм.

"Я Светлана Лобода, я украинская певица. Последние четыре года я жила в России и работала в России, Украине и по всему миру. Сейчас живу в Европе. Последние пять дней самое худшее, что произошло со мной, с родными, с моими близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать, я не понимаю что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война", - сказала Светлана.

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