В Виннице, где то и дело звучат сирены, оповещая о воздушной тревоге, военный оркестр воздушных Сил под открытым небом сыграл патриотические композиции. К тому же, сделал это по требованиям военного положения – с инструментами в руках и с автоматами через плечо. Соответствующие кадры появились на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Жители города, слушали оркестр со слезами на глазах, а резервисты, которые оказались рядом, громко спели Национальный гимн Украины и передали президенту страны-агрессора традиционные приветствия, не обошлось и без фразы украинских пограничников с острова Змеиного, которая уже стала крылатой.

«Состоялась патриотическая акция в поддержку наших воинов, защитников и всего украинского народа, который держит оборону и борется за свою независимость. Дорогие украинцы, боритесь - поборете, нам Бог помогает! Слава Украине!",- сказала представительница ВСУ.

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