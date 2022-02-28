У Міноборони України запропонували російським військовослужбовцям здаватися в полон, пообіцявши повну амністію і грошову компенсацію.

Як пише Politeka.net, про це у себе в Фейсбук написав міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що за чотири дні війни втрати в лавах окупантів склали 5,3 тис.осіб убитими і пораненими. Серед них багато молодих людей, яких Кремль перетворює на злочинців.

За словами Рєзнікова, Україна підтримала ініціативу Міжнародного ІТ-співтовариства, запропонувавши російським солдатам повну амністію і компенсацію в розмірі 5 млн рублів, якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон. Кошти на дану ініціативу нададуть лідери світової ІТ-індустрії.

"Я звертаюся до російських солдатів і офіцерів.

Вас привели на нашу землю вбивати і вмирати. Ті з вас, хто не хоче стати вбивцею і померти, можуть врятуватися.

Не виконуйте злочинні накази тих, хто роками вам брехав про Україну та українців.

Ми гарантуємо вам повну амністію і грошову компенсацію, якщо ви добровільно складете зброю.

Україна-цивілізована країна. Всі полонені знаходяться в безпеці, їм надається допомога. Вони вже спілкуються з близькими.

У вас є шанс почати нове життя.

Зробіть вибір.

Виходьте без зброї з білим прапором.

Скажіть кодове слово "мільйон".

Живіть. Обійміть рідних.

Для тих, хто продовжить поводитися як окупант – пощади не буде», - написав міністр оборони.

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