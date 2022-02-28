Українців закликали фотографувати й знімати на відео результати дій країни-агресора в Україні. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації при РНБО України.
При цьому не можна вказувати точні координати (вулиця/Провулок, номер будинку, сторона будинку), де стався обстріл.
"Це дозволяє ворогові, який відстежує чати і соцмережі, коригувати вогонь.
Однак результати обстрілів фіксувати потрібно, щоб весь світ бачив злочини росіян в Україні.
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Оприлюднюючи фото:
* Вибирайте тільки фото, де видно руйнування крупним планом.
* На фотографії не слід фіксувати розташовані поруч будинки.
💪 🇺 🇦Бережіть себе і передавайте цю інформацію іншим! Репости рятують життя!
🇺 🇦Все буде Україна! Зупинимо ворога разом!",- йдеться в повідомленні.
Зазначимо, відразу після переговорів делегацій Росії та України посилилися обстріли Києва та Харкова. У Мережі оприлюднили кадри.
Нагадаємо, сильні обстріли Києва і Харкова почалися відразу після переговорів з РФ, кадри
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