Про це ввечері 28 лютого повідомляється на сторінці Головнокомандувача Збройних сил України в Facebook.
Зазначається, що з метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
Крім того, зафіксовано випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.
«Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права», - підкреслюється в повідомленні.
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