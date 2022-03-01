Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Об этом вечером 28 февраля сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Связь - один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Лишившись возможности звонить с номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан», - говорится в сообщении.

Украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, призывают как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон, хотя при таких обстоятельствах это и непростая задача.

«Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев», - отметили в Госспецсвязи.

Напомним также, 28 февраля пресс-служба Операции объединенных сил сообщила по данным украинской разведки оккупационные войска российской федерации вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет, чтобы распространять дезинформацию.

"Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении вооруженных Сил Украины, и капитуляции нашего государства. Таким образом враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух сопротивления нашего народа, и принудить украинцев к прекращению сопротивления», - говорилось в сообщении.

При этом в ООС подчеркнули, что на пятый день вторжения в Украину захватчики, несмотря на яростные атаки, не смогли выполнить ни одной поставленной перед ними задачи.

В свою очередь Служба безопасности Украины предупредила, что в сети разгоняется новый фейк о том, что «оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети». А также «советы», как надо правильно выбрать сеть.

"Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой. Не поддаемся вражеским фейкам!", - говорится в сообщении телеграм-канале СБУ.

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