Ситуация в Буче контролируется. Местами еще продолжаются бои – враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками.

После боев на улицах остается сожженная техника страны-агрессора. Telegram-канал "Киев. Главное. Политика" опубликовал фото Бучи после боев с оккупантами.

Украинские военные, правоохранители и тероборона продолжают оборонять город от оккупантов. Некоторые прохожие спокойно реагируют на происходящее и останавливаются, чтобы сфотографировать уничтоженную бронетехнику.

Судя по снимкам мост из Бучи на Киев полностью разрушен в результате боев с российскими оккупантами.

Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды.

Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру.

Напомним, враг деморализован: глава Минобороны Резников сообщил, что у противника началась «агония».

Как сообщала Politeka, Зеленский высказался о результатах первых переговоров с Россией.

Также Politeka писала, оккупанты подверглись тяжелому удару и прибегли к крайностям.