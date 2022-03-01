Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволеність першим раундом переговорів, які пройшли між Україною і Росією вдень 28 лютого.

Зеленський підкреслив у своєму зверненні, що тактику Росії, коли переговорний процес проходить на тлі бомбардувань і обстрілів, Україна "не сприймає", пише Politeka.net.

«За ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною і Росією.

Ці переговори проходили на тлі бомбардувань і обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом.

Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо.

Справедливі переговори можуть відбутися, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів.

Поки у нас немає такого результату, який ми б хотіли отримати. Росія заявила про свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти, щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться до Києва, проаналізуємо почуте і будемо визначатися, як переходити до другого раунду переговорів» - заявив Володимир Зеленський.

Додамо, що раніше Зеленський заявляв, що не дуже вірить в результат переговорів на кордоні з Білоруссю.