Зеленський підкреслив у своєму зверненні, що тактику Росії, коли переговорний процес проходить на тлі бомбардувань і обстрілів, Україна "не сприймає", пише Politeka.net.
«За ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною і Росією.
Ці переговори проходили на тлі бомбардувань і обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом.
Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо.
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Справедливі переговори можуть відбутися, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів.
Поки у нас немає такого результату, який ми б хотіли отримати. Росія заявила про свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти, щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться до Києва, проаналізуємо почуте і будемо визначатися, як переходити до другого раунду переговорів» - заявив Володимир Зеленський.
Додамо, що раніше Зеленський заявляв, що не дуже вірить в результат переговорів на кордоні з Білоруссю.