Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Про це ввечері 28 лютого повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

«Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян», - йдеться у повідомленні.

Українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, закликають якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон, хоча за таких обставин це й непроста задача.

«Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців», - зазначили у Держспецзв’язку.

Нагадаємо також, 28 лютого прес-служба Операції об’єднаних сил повідомила, що за даними української розвідки окупаційні війська російської федерації незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет, щоб розповсюджувати дезінформацію.

«Адже інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення Збройних Сил України, та капітуляцію нашої держави. Таким чином ворожі російські сили інформаційної протидії намагаються зломити дух опору нашого народу, та примусити українців до припинення опору», - йшлося в повідомленні.

При цьому в ООС підкреслили, що на п’ятий день вторгнення до України загарбники, попри люті атаки, не змогли виконати жодного поставленого перед ними завдання.

У свою чергу Служба безпеки України попередила, що в мережі розганяється новий фейк про те, що «окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі». А також «поради», як треба правильно обрати мережу.

"Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій. Не піддаємося ворожим фейкам!", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі СБУ.

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