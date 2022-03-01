Иностранцы были шокированы ужасающими изображениями налетов российской авиации и жестоких обстрелов украинских населенных пунктов, где гибнет мирное население.

Бывшие солдаты, спасатели и обычные гражданские из Нидерландов, Великобритании, Канады, США и других государств готовы воевать в Украине против российских оккупантов. Об этом пишет британское издание The Independent.

Иностранцы были шокированы ужасающими изображениями налетов российской авиации и жестоких обстрелов украинских населенных пунктов, где гибнет мирное население. Тысячи людей из других стран готовы присоединиться к международному легиону и уничтожить российских оккупантов. К нам уже едут добровольцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля.

Как рассказал Энтони Уолкер, гражданин Канады и сертифицированный медицинский работник первой помощи, на самом деле все сводилось к тому, что будь это его страна, ему бы хотелось, чтобы люди пришли и помогли в войне против захватчиков.

Другой американский ветеран, служивший в авиационном подразделении армии США и имеющий славянское происхождение, сказал, что хотел воевать "с тех пор, как услышал о вторжении России".

Бывший канадский солдат, ставший фельдшером, сказал, что считает своим моральным долгом воевать на стороне Украины: "Это то, что нужно. Есть люди, которые погибают от настоящей тирании и гнета".

Ветеран армии США сказал, что как бывший солдат он несет бремя войны: "Я тоже славянского происхождения, потому чувствую призыв стать на защиту своего народа".

Напомним, враг деморализован: глава Минобороны Резников сообщил, что у противника началась «агония».

Как сообщала Politeka, Зеленский высказался о результатах первых переговоров с Россией.

Также Politeka писала, оккупанты подверглись тяжелому удару и прибегли к крайностям.