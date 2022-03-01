На фотографии видно, в каких ужасных условиях сейчас находятся воспитанники этого заведения.

В Украине 6-й день идет война с Россией. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал войну с Украиной. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры и мирных жителей, ракеты попадают в жилые дома.

В Telegram-канале "ТРУХА Харьков + Украина" появилось фото укрепления специализированного дома ребенка в Кропивницком, Кировоградской области. Дети часами сидят в убежище.

На фотографии видно, в каких ужасных условиях сейчас находятся воспитанники этого заведения. Все они – сироты. Некоторые, к тому же, болеют.

Детскому дому сейчас необходима еда, лекарства, одежда и игрушки. Также для улучшения условий пребывания в укреплении при угрозе воздушной атаки нужно пополнить запасы теплых матрасов, одеял и подгузников разных размеров.

"Фото, которое должен увидеть весь мир... Кто есть в тех краях и имеет как – помогайте, пожалуйста!", - добавили в Телеграм-канале.

Напомним, враг деморализован: глава Минобороны Резников сообщил, что у противника началась «агония».

Как сообщала Politeka, Зеленский высказался о результатах первых переговоров с Россией.

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