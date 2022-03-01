Украинский военный Александр Оксанченко, который считается лучшим пилотом-истребителем в мире, погиб на боевом задании.

Как пишет Politeka.net, полковник Александр Оксанченко отвлекал российскую авиацию, в результате чего погиб. Уже известно, что военный получил звание Героя Украины. Об этом сообщила военная Лана Борисова в своем Фейсбук.

"Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать...

Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины посмертно, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию

В 2018 году я очень спешила сделать в музее бригады стенд, посвященный этому Великому и талантливому летчику. Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь стоил этого...

И мое последнее сообщение ему...

ОН ДЛЯ МЕНЯ НАВСЕГДА ГЕРОЙ, НАВСЕГДА ЖИВЫЙ", - написала Лана в Фейсбук.

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