Как пишет Politeka.net, полковник Александр Оксанченко отвлекал российскую авиацию, в результате чего погиб. Уже известно, что военный получил звание Героя Украины. Об этом сообщила военная Лана Борисова в своем Фейсбук.
"Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать...
Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины посмертно, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию
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В 2018 году я очень спешила сделать в музее бригады стенд, посвященный этому Великому и талантливому летчику. Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь стоил этого...
И мое последнее сообщение ему...
ОН ДЛЯ МЕНЯ НАВСЕГДА ГЕРОЙ, НАВСЕГДА ЖИВЫЙ", - написала Лана в Фейсбук.
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