Украинская певица Тина Кароль высказалась против войны, не подбирая выражений - свое фото звезда разместила в сторис Инстаграм и предостерегла агрессора.

Тина Кароль после начала войны в Украине твердо отстаивает свою позицию, сообщает Politeka.net. Ранее артистка в слезах обратилась к народу и высказала слова поддержки.

"Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, кто слышит. Россияне, такого не должно быть!", - завила артистка тогда.

28 февраля Тина Кароль высказалась о происходящем в Киеве, опубликовав кадр из видео, на котором показано взрыв после попадания баллистической ракетой Искандер по Киеву.

"Ты сын дьявола /Зря рожденное дитя. Урод /Ты чертило /Ты мразь/ Я испепелю тебя/ Стерегись х**ло", - написала артистка.

Отметим, обстрелы Киева и Харькова начались сразу после переговоров украинской и российской делегаций.

"Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой Искандер по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются", - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.

Сеть поразили кадры произошедшего.

Напомним, оккупанты подверглись тяжелому удару и прибегли к крайностям

Как сообщала Politeka, Тина Кароль не смогла сдержать слез, обращаясь к украинцам

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