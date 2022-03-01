Стало известно, что из-за обстрелов российскими войсками погиб футболист любительского ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко вместе со своей мамой. Об этом сообщает Киево-Святошинская районная федерация футбола в Facebook.
"Погиб Дима Мартыненко и его мама... В дом попала российская бомба... Воспитанник Луганского футбола, лучший бомбардир и лучший игрок второй лиги в составе ФК Гостомель", – говорится в сообщении.
Украинцы под сообщением о гибели футболиста оставили салова сочувствия: "Царство Небесне", "Светлая память", "Навсегда в наших сердцах!", "Господи Боже, храни людей наших. Царство Небесное Дмитрию и его маме".
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