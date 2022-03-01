Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является солистом группы "Океан Эльзы". Звезда активно поддерживает Украину, которая сейчас сопротивляется российской оккупации. В новой публикации Святослав показал, как наведался в больницу к раненым украинцам.
"Каждый на своем месте.
Отдельное спасибо врачам. Был в одном из госпиталей, принимающем наших раненых. Врачи шестые сутки работают и живут в больницах.
Говорил с нашими ребятами – такого боевого, высокого духа на сегодняшний день нет на планете больше нигде!
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Они просили вам напомнить, что все будет Украина", - написал Вакарчук.
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