Певец Святослав Вакарчук, фронтмен Океан Эльзы, показал, как наведался в больницу к раненым защитникам Украины.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является солистом группы "Океан Эльзы". Звезда активно поддерживает Украину, которая сейчас сопротивляется российской оккупации. В новой публикации Святослав показал, как наведался в больницу к раненым украинцам.

"Каждый на своем месте.

Отдельное спасибо врачам. Был в одном из госпиталей, принимающем наших раненых. Врачи шестые сутки работают и живут в больницах.

Говорил с нашими ребятами – такого боевого, высокого духа на сегодняшний день нет на планете больше нигде!

Они просили вам напомнить, что все будет Украина", - написал Вакарчук.

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