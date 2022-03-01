Жительница временно оккупированного Донбасса попросила прощения у Украины. Она считает жителей Донбасса виновными в том, что Россия напала на Украину, ведь под предлогом "защиты" псевдореспублик российские войска вторглись к нам в страну.
Обращение жительницы Донбасса было опубликовано в YouTube.
"Я хочу попросить прощения за себя и за своих знакомых за воодушевление этим клятым референдумом 11 мая 2014 года, который послужил троянским конем. Мы ввели троянского коня с иностранными войсками на территорию Украины", – говорит женщина.
Также она заявила, что большинство людей молчат, потому что несогласных с путинской политикой просто расстреливают. Многие люди также запуганы и боятся.
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"Сегодня этот страх у меня подавляет чувство стыда за свое поведение. Простите нас, пожалуйста. Мне очень стыдно за этот фурункул, который создали этими двумя "ЛНРами", "ДНРами", который прорвался вот такими событиями сейчас", – рассказала женщина.
Также женщина добавила, что существенную пропагандистскую роль сыграла Православная церковь московского патриархата.
Напомним, Украина создает международный легион: тысячи иностранцев готовы уничтожить российскую армию.
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