Об этом предупреждает министр обороны Украины Алексей Резников и Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель-с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированно вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. В "подтверждение «этого фейка будут распространять якобы подписанные» документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

"ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!"- подчеркнул Резников.

Украинцев просят максимально предупредить об этом всех, кого можно.

"Много тех, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украине!"- подытожил Резников.

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