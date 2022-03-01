Дипломаты десятков стран покинули зал во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете ООН по правам человека. Это произошло в знак протеста против вторжения России в Украину.
Об этом сообщили многие Телеграм-каналы, а также опубликовали фото и видео с места.
Заседание проходило в Женеве. К предварительно скоординированной акции были привлечены посол Германии Катарина Шташ и десятки других делегаций.
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Отмечается, что Лавров, которого подключили по видеосвязи, зачитал заявление, в котором оправдывал нападение на Украину нарушениями прав человека с украинской стороны. Дипломаты не стали его слушать и просто поднялись со своих мест, оставив Лаврова вещать в пустой зал. России уже никто не верит.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал о победах Украины на дипломатическом фронте.
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