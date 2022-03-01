Очевидцы сообщили, что люди вышли на мирную акцию на главную площадь Мелитополя и под дождем пели гимн Украины.
Люди с голыми руками попытались остановить вражескую технику, которая двигалась по их городу. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на видео, размещенные в Сети.
Мелитопольцы остановились посреди дороги и с криками: "Оккупанты!" не давали двигаться оккупантам дальше.
Вражеский солдат вышел с оружием и стал стрелять пока вверх. Людей это не испугало. Все же вражеской технике удалось прорваться, но не надолго.
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На видео люди сообщают, что русские от них прятались. Мелитопольцев пугали очередями выстрелов.
Ранее руководитель ЗОВА Александр Старух сообщил, что в Мелитополе власть есть, но ситуация сложная.
"Некоторые заведения не подконтрольны украинским властям.
В них также размещены подразделения росгвардии, которые выполняют задачи по захвату власти и принятию управленческих решений в пределах Мелитополя", - говорится в сообщении.
Известно, что в Мелитополе в результате обстрелов 28 февраля повреждения получили более 10 домов на улице Бориса Михайлова (Коминтерна). Местные жители, к счастью, не пострадали.
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