Жители Мелитополя (Запорожская область) вышли на улицу, чтобы остановить оккупантов, которые ворвались в Украину на своей технике - российские солдаты начали стрелять, пока в воздух.

Очевидцы сообщили, что люди вышли на мирную акцию на главную площадь Мелитополя и под дождем пели гимн Украины.

Люди с голыми руками попытались остановить вражескую технику, которая двигалась по их городу. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на видео, размещенные в Сети.

Мелитопольцы остановились посреди дороги и с криками: "Оккупанты!" не давали двигаться оккупантам дальше.

Вражеский солдат вышел с оружием и стал стрелять пока вверх. Людей это не испугало. Все же вражеской технике удалось прорваться, но не надолго.

На видео люди сообщают, что русские от них прятались. Мелитопольцев пугали очередями выстрелов.

Ранее руководитель ЗОВА Александр Старух сообщил, что в Мелитополе власть есть, но ситуация сложная.

"Некоторые заведения не подконтрольны украинским властям.

В них также размещены подразделения росгвардии, которые выполняют задачи по захвату власти и принятию управленческих решений в пределах Мелитополя", - говорится в сообщении.

Известно, что в Мелитополе в результате обстрелов 28 февраля повреждения получили более 10 домов на улице Бориса Михайлова (Коминтерна). Местные жители, к счастью, не пострадали.

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