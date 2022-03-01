24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины, сопротивления войскам страны-агрессора продолжаются, а сейчас стало известно о новых планах противника.

Россия уже почти неделю обстреливает украинские города, убивая мирное население, в том числе детей, пишет Politeka.net. У страны агрессора есть союзник - Беларусь. Украинская сторона много раз фиксировала ракетные удары со стороны именно Беларуси.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Фейсбук сообщило о новых планах стран-противников.

"Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск. По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.

Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", - говорится в сообщении.

Примечательно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что Беларусь не выступает стороной конфликта.

На фоне карты Украины Лукашенко поклялся, что участие РБ в войне России против Украины только в том, что они лечат россиян в Гомеле, Мозеле.

Напомним, российские войска обстреляли телевышку в Киеве

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