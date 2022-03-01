В Украине пропал телесигнал, как оказалось, оккупанты взорвали телевышку в Киеве, появились фото.

Около 17.30 у украинцев пропал телесигнал. Об этом пишет Politeka.net.

Как выяснилось, оккупанты ударили по киевской телевышке. В Сети опубликовали кадры происшествия.

"В Киеве в районе Борщаговки и Дорогожичев прогремели взрывы Удар был нанесен по Киевской телевышке", - говорится в сообщении.

"Какое-то время каналы не будут работать.

В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - говорится в сообщении МВД Украины в Телеграм.

По состоянию на 18:00, в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Работы продолжаются, пишет ГСЧС Украины.

Отметим, украинцев призывают смотреть телеканалы, используя интернет, или ждать подключения к резервному вещателю.

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"В РФ поняли, что проигрывают на информационном фронте, поэтому пытаются лишить украинцев информации.



Они думают, что взорвав вышки, атаковав центры ИПСО, они подавят народное сопротивление.



Они ошибаются. Народ победить невозможно. Мы едины как никогда", - написал Инсайдер.



Напомним, украинцам рассказали, как правильно фотографировать последствия вражеской атаки

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