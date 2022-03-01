На Сумщине состоялся первый обмен пленными. Украина обменяла наших пятерых патриотов из территориальной обороны на одного российского оккупанта - офицера военной полиции.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Кроме того, в одном из Телеграм-каналов появилось видео, которое было снято перед обменом.
"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - заявил Живицкий.
Список бойцов теробороны, освобожденных из вражеского плена:
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- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.
- Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.
Напомним, Украина создает международный легион: тысячи иностранцев готовы уничтожить российскую армию.
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