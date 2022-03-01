В Краснополье Сумской области организовали "зеленый коридор" для вражеской техники, которая шла из Осоевки.

На Сумщине состоялся первый обмен пленными. Украина обменяла наших пятерых патриотов из территориальной обороны на одного российского оккупанта - офицера военной полиции.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Кроме того, в одном из Телеграм-каналов появилось видео, которое было снято перед обменом.

"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - заявил Живицкий.

Список бойцов теробороны, освобожденных из вражеского плена:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.

Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.

Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.

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