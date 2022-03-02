ВСУ завладели несколькими новейшими российскими танками в боях под Харьковом

О том, что Вооруженными силами Украины, захвачено 6 модернизированных танков Т-80БВМ, входящих в состав 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, которую ранее считали одной из самых элитных частей страны-оккупанта, ссылаясь на публикацию журналиста Юрия Бутусова, пишет " Обозреватель ".

В частности, в результате полного разгрома 2-х российских БТГр, силами только одного батальона ВСУ на БМП-2 с одним ПТРК "Javelin", и были захвачены не только эти танки, но и топливозаправщик.

Как пишет Юрий Бутусов, скоро состав нашего батальона будет расширен внештатной танковой ротой с новейшей российской техникой, которая не имеет большого пробега. Кроме того, поскольку указанная модификация танка весьма прожорлива на расход топлива, топливозаправщик не помешает.

Также, Бутусов акцентировал: Т-80БВМ вооружен относительно инновационными подкалиберными и управляемыми снарядами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты минируют собственную технику, чтобы она не досталась бойцам ВСУ.

Также ранее мы информировали о том, тероборона Сумщины продолжает сдерживать врага, но просит помощи.

А до этого наш портал сообщали о том, по каким объектам в Харькове были нанесены основные удары.