Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о коварстве врага и призвал быть осторожными и держаться подальше от техники оккупантов.

В сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО, размещенном в Телеграм-канале, говорится о заминированной технике врага.

"По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику!



🔺28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", - пишет Центр.

Украинцев предостерегли и попросили быть крайне осторожными и без необходимости не проникайте в заброшенную технику оккупанта. Также граждан призывают не прикасаться к оставленными вещами.

Отметим, развязав кровавую войну в Украине, Россия совершает действия, не имеющие оправдания ни с военной, ни с моральной точки зрения. Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины.

"Я хочу привлечь внимание международного сообщества к циничному системному нарушению РФ норм международного гуманитарного права и человеческой морали", - говорится в его посте.

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