В сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО, размещенном в Телеграм-канале, говорится о заминированной технике врага.
"По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику!
🔺28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", - пишет Центр.
Украинцев предостерегли и попросили быть крайне осторожными и без необходимости не проникайте в заброшенную технику оккупанта. Также граждан призывают не прикасаться к оставленными вещами.
Отметим, развязав кровавую войну в Украине, Россия совершает действия, не имеющие оправдания ни с военной, ни с моральной точки зрения. Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины.
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"Я хочу привлечь внимание международного сообщества к циничному системному нарушению РФ норм международного гуманитарного права и человеческой морали", - говорится в его посте.
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