В одном из городов Украины, похоже начались очередные провокации оккупантов
О том, что в Херсоне, по улицам стали ездить автобусы с неизвестными людьми, из которых, с использованием громкой связи, призывают жителей выйти на улицы, информирует Telegram-канал "
В частности, эти неизвестные лица, обещают, что те, кто покинет дома, могут рассчитывать на бесплатную раздачу хлеба.
Однако по словам главы Херсонской ОГА, Геннадия Лагуты, стало известно - ни областные, ни местные власти не проводят подобных акций.
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Таким образом, жителям Херсона стоит быть настороже, так как такие действия, весьма похожи на еще одну провокацию российских оккупантов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российскую военную колонну жители попросту не пропускают в Энергодар - ЗАЭС пока в безопасности.
Также ранее мы информировали о том, что РФ снова стягивает боевые суда к Одессе - возможен десант.
А до этого наш портал сообщали о том, что некоторые банки Украины могут объявить о кредитных каникулах - в НБУ дали разрешение.