В одном из городов Украины, похоже начались очередные провокации оккупантов

О том, что в Херсоне, по улицам стали ездить автобусы с неизвестными людьми, из которых, с использованием громкой связи, призывают жителей выйти на улицы, информирует Telegram-канал " Верховная Рада Украины ".

В частности, эти неизвестные лица, обещают, что те, кто покинет дома, могут рассчитывать на бесплатную раздачу хлеба.

Однако по словам главы Херсонской ОГА, Геннадия Лагуты, стало известно - ни областные, ни местные власти не проводят подобных акций.

Таким образом, жителям Херсона стоит быть настороже, так как такие действия, весьма похожи на еще одну провокацию российских оккупантов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российскую военную колонну жители попросту не пропускают в Энергодар - ЗАЭС пока в безопасности.

Также ранее мы информировали о том, что РФ снова стягивает боевые суда к Одессе - возможен десант.

А до этого наш портал сообщали о том, что некоторые банки Украины могут объявить о кредитных каникулах - в НБУ дали разрешение.