Обстановка в Одессе становится напряженной по состоянию на 2 марта. Радары в Одессе зафиксировали вражеские корабли, подходящие к городу.
Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. Он также добавил, что Одесса готова обороняться и не пропустит в город российских оккупантов.
"На Одесском радаре появились вражеские корабли. Они готовят морской десант против Одессы. Ну что ж, добро пожаловать в ад. Черноморские бычки давно не ели",- сказал Братчук.
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Кроме того местные жители утверждают, что взрыв был на территории аэропорта и публикуют кадры, которые засняли со своих домов. На них виден густой дым, который поднимается в небо со стороны аэропорта.
Напомним, простые украинцы решили остановить вражескую технику голыми руками, слышны выстрелы.
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