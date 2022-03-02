Утром 24 февраля Россия начала интенсивные обстрелы нашей Родины, они не оставляют попыток взять областные центры.

Обстановка в Одессе становится напряженной по состоянию на 2 марта. Радары в Одессе зафиксировали вражеские корабли, подходящие к городу.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. Он также добавил, что Одесса готова обороняться и не пропустит в город российских оккупантов.

"На Одесском радаре появились вражеские корабли. Они готовят морской десант против Одессы. Ну что ж, добро пожаловать в ад. Черноморские бычки давно не ели",- сказал Братчук.

Кроме того местные жители утверждают, что взрыв был на территории аэропорта и публикуют кадры, которые засняли со своих домов. На них виден густой дым, который поднимается в небо со стороны аэропорта.

Напомним, простые украинцы решили остановить вражескую технику голыми руками, слышны выстрелы.

Как сообщала Politeka, Европарламент аплодировал Зеленскому стоя, видео мощной речи.

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