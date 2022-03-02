Безоружные жители остановили российскую колонну техники, ехавшую в Энергодар
О том, что жители Энергодара не пропустили российских военных в свой город, в своем Telegram-аккаунте пишет мэр города,
Напомним, что в этом городе расположена ЗАЭС, являющаяся самой крупной электростанцией в Европе. Именно ее сотрудники и перекрыли дорогу, не пропустив армию РФ в город.
Как стало известно, около 2-х часов живая линия безоружных жителей Энергодара, протяженностью в 1 километр, попросту не дала колонне войск страны-агрессора захватить город.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Темпы наступления снижены": в Генштабе сообщили о больших проблемах и неудачах врага
Российские военные сдаются в плен и бросают технику: "Путин в ярости от бессилия"
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов на 1 марта: как и куда можно доехать
Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни": "Соответствуют тому, какой…"
Российские оккупанты начали переговоры с мэром и местными жителями, но украинцы объяснили свою непреклонную позицию, тем что и ЗАЭС, и сам город находятся под надежной охраной. Жители не впустят войска РФ в город ни на шаг.
Однако следующую встречу с жителями Энергодара, оккупанты запланировали на 15:00, после как доложат обо всем своему руководству. Также стоит отметить, что в данный момент, огромное количество вражеской боевой техники продолжает находиться поблизости от города.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, российские оккупанты в панике сбежали, оставив бойцам ВСУ много техники.
Также ранее мы информировали о том, что в Николаеве уничтожили еще одну российскую колонну техники.
А до этого наш портал сообщали о том, что Украина получила еще одну партию "Бакрайтаров".