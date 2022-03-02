Как передает Politeka.net, ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник опубликовал на своей странице в Инстаграм фото украинского летчика-аса, которого называют "Призраком Киева", вызвав ажиотаж.

«Призрак Киева» наш следующий «ХОЛОСТЯК». Девочки, вы готовы???"- написал ведущий.

Григорий Решетник отметил, что сделал пост для поднятия настроения, хотя бы немножко, и боевого духа».

«Мы победим», - подчеркнул он.

Пост вызвал бурную реакцию в Сети.

"Я его уже люблю", "от он настоящий Герой нашего времени. Мечта каждой Украинки", «В него влюблены все девушки Украины!)) Уверена, что за ее пределами тоже!) Наши мужчины лучшие", "Слава Герою", " Слава герою! Слава Украине! Победа за нами», «Подняли настроение))) Слава Украине и нашим Героям», - пишут в комментариях.

Отметим, по данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, «Призрак Киева» сбил уже 21 вражеский самолет.

"...получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21 Орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!",- написал Мосийчук.

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