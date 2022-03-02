Російським окупантам все важче утримати боєздатність своїх підрозділів. Все частіше окупанти самі здаються в полон. СБУ показало відео з полоненим російським солдатом, якого врятували від смерті українські лікарі. Чоловік явно не очікував, що до нього буде таке добре ставлення.
Відео було опубліковано в одному з Телеграм-каналів.
Він - єдиний, хто вижив з цілого взводу російських загарбників. І коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.
"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна! Поверніть мені чоловіка живим, будь ласка" - запевняє українців дружина російського загарбника, яка вдячна за порятунок чоловіка.
Він просить у неї зателефонувати дружинам його взводу і повідомити про їх загибель.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Темпи наступу знижено": у Генштабі повідомили про великі проблеми і невдачі ворога
Російські військові здаються в полон і кидають техніку: "Путін в люті від безсилля"
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів на 1 березня: як і куди можна доїхати
Ворог деморалізований: глава Міноборони Резніков повідомив, що у противника почалася "агонія"
"Наше командування обманним шляхом кинуло нас сюди. Тут через наших дурнів страждає мирне населення... дуже багато невинних людей", - заявив російський солдат.
Його дружина готується йти до керівництва військової частини і розповідати правду про звірства РФ і геноцид мирного населення в Україні.
Нагадаємо, бійці ЗСУ захопили ще трохи російської техніки та боєприпасів.
Як повідомляла Politeka, окупанти кинули 80% сил на українську землю.
Також Politeka писала, ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків Т-80БВМ на Харківщині.