Поширюйте це відео! Нехай родичі російських "визволителів" дізнаються, де служать і кого вбивають їхні сини і чоловіки!

Російським окупантам все важче утримати боєздатність своїх підрозділів. Все частіше окупанти самі здаються в полон. СБУ показало відео з полоненим російським солдатом, якого врятували від смерті українські лікарі. Чоловік явно не очікував, що до нього буде таке добре ставлення.

Відео було опубліковано в одному з Телеграм-каналів.

Він - єдиний, хто вижив з цілого взводу російських загарбників. І коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.

"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна! Поверніть мені чоловіка живим, будь ласка" - запевняє українців дружина російського загарбника, яка вдячна за порятунок чоловіка.

Він просить у неї зателефонувати дружинам його взводу і повідомити про їх загибель.

"Наше командування обманним шляхом кинуло нас сюди. Тут через наших дурнів страждає мирне населення... дуже багато невинних людей", - заявив російський солдат.

Його дружина готується йти до керівництва військової частини і розповідати правду про звірства РФ і геноцид мирного населення в Україні.

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