Військові, які дислокується в окупованому Криму, відмовляються воювати з Україною. Про це повідомила громадська організація Центр оборонних стратегій у Facebook.
За даними джерел ЦГЗ, особовий склад російської 810-ї окремої бригади морської піхоти, який Росія планувала відправити для десантування в районі Одеси, «перебуває в деморалізованому стані».
Ілюстративне фото. Бригада, 810. Севастополь, 2016 рік.
«Розуміння ризиків участі в повномасштабних бойових діях проти мотивованих і професійних ЗС України викликало потужну опозицію місцевого населення щодо участі їх представників у безнадійній кампанії Кремля. Тому 810-та окрема бригада морської піхоти (місцем постійної дислокації є Крим) категорично відмовляється від участі в бойових діях проти України, а населення — від мобілізації. Очікується поширення цих настроїв на всі війська і громадян РФ, що знаходяться в Криму», — йдеться в повідомленні ЦГЗ.
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Ілюстративне фото. Бригада, 810. Севастополь, 2016 рік.
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