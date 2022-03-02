Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства РФ.

Суд избрал меру пресечения 10 военнослужащим страны-агрессора. Прокуратура Киевской области сообщила им подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Во время обороны позиций бойцы ВСУ задержали 10 боевиков. По данным следствия, среди задержанных командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей агрессора. Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства РФ – убийства военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения", – рассказали в прокуратуре.

Оккупантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.