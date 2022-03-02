Суд избрал меру пресечения 10 военнослужащим страны-агрессора. Прокуратура Киевской области сообщила им подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
"Во время обороны позиций бойцы ВСУ задержали 10 боевиков. По данным следствия, среди задержанных командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей агрессора. Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства РФ – убийства военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения", – рассказали в прокуратуре.
Оккупантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
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Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
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