Люди поймали мародера и решили наказать его по законам военного времени. Это произошло в Нетешине Хмельницкой области.
Видео было опубликовано на одном из Телеграм-каналов.
Во время Второй Мировой тех, кто обворовывал магазины и жилые дома, привязывали к столбам со спущенными штанами. Так поступили и с мужчиной в Нетишине и наказали его ремнем. Теперь он дважды подумает, прежде чем заниматься мародорством.
Многие мэры украинских городов дали разрешения на такие действия, чтобы отвадить мародеров - так будет с каждым.
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
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