Многие мэры украинских городов дали разрешения на такие действия, чтобы отвадить мародеров.

Люди поймали мародера и решили наказать его по законам военного времени. Это произошло в Нетешине Хмельницкой области.

Видео было опубликовано на одном из Телеграм-каналов.

Во время Второй Мировой тех, кто обворовывал магазины и жилые дома, привязывали к столбам со спущенными штанами. Так поступили и с мужчиной в Нетишине и наказали его ремнем. Теперь он дважды подумает, прежде чем заниматься мародорством.

Многие мэры украинских городов дали разрешения на такие действия, чтобы отвадить мародеров - так будет с каждым.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

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