Житель города Новоднестровска Черновицкой области Николай Григорьевич Шевчук перечислил в поддержку ВСУ собственные средства - 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Об этом рассказала в Facebook председатель городского совета Наталья Цымбалюк. Шевчук Николай Григорьевич очень хочет, чтобы Украина победила и помог нашим ВСУ.

"Война объединяет, война сплачивает! Николай Григорьевич Шевчук свое неравнодушие доказал реальными действиями! Все что накапливал за годы своей жизни, передал для спасения нашей страны, чтобы мы победили проклятого врага... Украина всегда будет победителем, потому что здесь живут лучшие люди в мире!", - сообщила женщина.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.