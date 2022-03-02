Как пишет Politeka.net, Украина продолжает обороняться от оккупационных войск РФ. Каждый день спикеры ВСУ сообщают о потерях врага, которые составляли на утро второго марта более 5800 человек. Как сообщил в своем ТГ-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко, данные могут быть сильно занижены. Он сделал репост скрина из Фейсбука, где было сообщено о докладе МО РФ.

"Из доклада МО РФ:

безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 7688 человек. Русские горят в Украине".

Напомним, российских военнопленных будут выдавать матерям лично: в МВД сообщили о новом решении

Также Politeka сообщала, что пенсионер отдал ВСУ все, что накопил за годы жизни

А еще Pooliteka сообщала, что украинцы наказали мародера по законам военного времени



