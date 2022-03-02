После начала войны Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) и Министерство образования и науки Украины получили значительное количество обращений о сроках регистрации для участия в ВНО-2022. В УЦОКО сообщили о важных изменениях по этому поводу.
В Министерстве образования и науки Украины было принято решение о продлении сроков регистрации для участия во внешнем независимом оценивании до 9 апреля.
Также отмечается, что в настоящее время невозможно обеспечить оплату сверхурочной количества предметов внешнего независимого оценивания в основной период регистрации, однако это планируют сделать во время дополнительного периода регистрации, если будет такая возможность.
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"Хотим поблагодарить Вооруженные Силы Украины, бойцов территориальной обороны, спасательных служб, медиков, работников социальной инфраструктуры за то, что мы можем говорить о внешнем независимом оценивании и мечтать о будущем! Все будет Украина!"- добавили в УЦОКО.
Напомним, появился официальный приказ, кому не надо составлять ГИА.
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