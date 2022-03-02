В Министерстве образования и науки Украины приняли решение о важных изменениях.

После начала войны Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) и Министерство образования и науки Украины получили значительное количество обращений о сроках регистрации для участия в ВНО-2022. В УЦОКО сообщили о важных изменениях по этому поводу.

В Министерстве образования и науки Украины было принято решение о продлении сроков регистрации для участия во внешнем независимом оценивании до 9 апреля.

Также отмечается, что в настоящее время невозможно обеспечить оплату сверхурочной количества предметов внешнего независимого оценивания в основной период регистрации, однако это планируют сделать во время дополнительного периода регистрации, если будет такая возможность.

"Хотим поблагодарить Вооруженные Силы Украины, бойцов территориальной обороны, спасательных служб, медиков, работников социальной инфраструктуры за то, что мы можем говорить о внешнем независимом оценивании и мечтать о будущем! Все будет Украина!"- добавили в УЦОКО.

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