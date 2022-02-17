З 1 лютого до 9 березня українські школярі та майбутні абітурієнти можуть зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), яке цього року має низку відзнак.

Платні тести

У 2022 році кожен абітурієнт може безкоштовно здати п'ять предметів. Тим, хто захоче скласти ЗНО з більшої кількості дисциплін, доведеться доплатити за кожну з них. Сума залежить від предмета. За додаткову здачу однієї з чотирьох іноземних мов-англійська, іспанська, німецька або Французька, – доведеться заплатити 789 грн. Решта предметів обійдуться дешевше - 354 грн. Оплату можна зробити онлайн за реквізитами, вказаними на сайті УЦОЯ.

Менше часу

Цього року в деяких тестах зменшилася кількість завдань, але і часу на їх проходження дають менше. Це стосується "профільної" математики, де в тестах потрібно буде виконати всього 32 завдання, а не 34. Але і часу на це відводиться вже 180 хвилин, замість 210 хвилин.

Схожа ситуація і з тестом з хімії. 50 завдань потрібно виконати за 150 хвилин, тоді як раніше було 52 завдання і 180 хвилин.

Де потрібна математика

У 2022 році сертифікат ЗНО з математики як другий конкурсний предмет на вибір потрібен при вступі на такі спеціальності, як "Політологія", "Соціальна робота" та "соціальне забезпечення". Крім того, він необхідний тим, хто вступає на спеціальності "національна безпека" або "Правоохоронна діяльність".

Сертифікат про ЗНО-2022

Тепер він складатиметься з двох частин-основної, де будуть вказані предмети, які абітурієнт здавав безкоштовно, і додаткової, де відповідно вкажуть платні предмети.

Посилиться захист сертифіката-в його верхній частині розмістять QR-код, за допомогою якого можна буде перевірити достовірність зазначеної в сертифікаті інформації.

Нагадаємо, сертифікат учасника ЗНО-2022: чому він такий важливий і чи пустять без нього на тестування

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