Щоб вступити до вищого навчального закладу абітурієнтам, а також майбутнім магістрам потрібно мати при собі сертифікати, але бувають випадки, коли документ не використовується в цьому році - який термін їх дії, читайте далі.

Майбутнім студентам для вступу до вишу потрібно мати сертифікат про зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з необхідних для спеціальності предметів, а майбутнім магістрам - скласти єдиний вступний іспит. Про це пише Politeka.net з посиланням на Освітній портал.

Бувають випадки, коли в цьому році сертифікати не використовуються, і абітурієнти замислюються про терміни їх дій. На сайті зазначають, що цього року, наприклад, вступники можуть надавати результати оцінювання 2022 року, або 2019-2021 років.

З 2020 року випускникам шкіл дали можливість об'єднати державну підсумкову атестацію (ДПА) із ЗНО.

Для вступу на більшість спеціальностей потрібно мати три сертифікати. Обов'язковою є здача української мови та літератури або української мови. Потім вираховується загальний бал з усіх предметів, чим вище коефіцієнт, тим більше шансів вступити.

Для вступу на магістратуру потрібно здати єдиний вступний іспит (ЄВІ) - так перевірять знання студента на іноземну мову. У 2022-му році можна використовувати успішні результати ЄВІ за 2020-2021 роки.

Якщо сертифікати застаріли, то здавати іспити в цьому році доведеться знову. Для початку потрібно пройти реєстрацію з 1 лютого по 9 березня.

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