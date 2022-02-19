Майбутнім студентам для вступу до вишу потрібно мати сертифікат про зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з необхідних для спеціальності предметів, а майбутнім магістрам - скласти єдиний вступний іспит. Про це пише Politeka.net з посиланням на Освітній портал.
Бувають випадки, коли в цьому році сертифікати не використовуються, і абітурієнти замислюються про терміни їх дій. На сайті зазначають, що цього року, наприклад, вступники можуть надавати результати оцінювання 2022 року, або 2019-2021 років.
З 2020 року випускникам шкіл дали можливість об'єднати державну підсумкову атестацію (ДПА) із ЗНО.
Для вступу на більшість спеціальностей потрібно мати три сертифікати. Обов'язковою є здача української мови та літератури або української мови. Потім вираховується загальний бал з усіх предметів, чим вище коефіцієнт, тим більше шансів вступити.
43-річна Ані Лорак заговорила про те, як бути жінкою: "Буває дуже складно..."
Фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті: "Через тиждень..."
Окупанти почали масову евакуацію в Росію, термінова заява: "Вже організований..."
Сильний вітер і мокрий сніг: де українцям очікувати сюрпризів від погоди
Схудла на 35 кг Зарицька з KAZKA в новому модному образі викликала захват: "Справжня панкуха"
Для вступу на магістратуру потрібно здати єдиний вступний іспит (ЄВІ) - так перевірять знання студента на іноземну мову. У 2022-му році можна використовувати успішні результати ЄВІ за 2020-2021 роки.
Якщо сертифікати застаріли, то здавати іспити в цьому році доведеться знову. Для початку потрібно пройти реєстрацію з 1 лютого по 9 березня.
Нагадавши, озвучено дати пробного тестування та проведення, про що важливо пам'ятати
Як повідомляла Politeka, сертифікат учасника ЗНО-2022: чому він такий важливий
Також Politeka писала, що Як правильно зареєструватися і що потрібно встигнути зробити