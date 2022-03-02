Как сообщает Politeka.net, украинские защитники из Вооруженных Сил Украины смогли освободить от российских оккупантов поселок Макаров, что в Бучацком районе Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились там", - говорится в сообщении на странице Валерия Залужного.
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