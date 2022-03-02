Как сообщает Politeka.net, украинские защитники из Вооруженных Сил Украины смогли освободить от российских оккупантов поселок Макаров, что в Бучацком районе Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились там", - говорится в сообщении на странице Валерия Залужного.

Напомним, ВСУ перехватили секретне документы оккупантов, чем важны новые данные: "Конечной целью этих сил было...".

Как сообщала Politeka, Украинцы помогли ВСУ уничтожить колонны техники оккупантов: "Вместе у нас хорошо получается".

Также Politeka писала, что Украинцев предупредили о новом фейке России: "Почти невозможно отличить от реальных".