Как пишет Politeka.net, Украина продолжает свою землю от российских оккупантов. Как передает "Манголия ТВ", украинским бойцам удается не только уничтожать вражескую технику и живую силу, но и захватывать секретные документы.
"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские кафиры теряют не только технику и живую силу.
В панике они оставляют и секретные документы. Да, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.
Посреди приобретенных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.Д.
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Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.
Подразделение врага должно было высадить из ПДК «Орск» в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, что они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", - написано было в сообщении.